بن ناصر يساهم في فوز آسي ميلان أمام لازيو

حقق الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الجمعة، فوز جديد، رفقة ناديه آسي ميلان، في المواجهة التي جمعتهم بنادي لازيو.

وبدأ بن ناصر، هذه المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم لازيو، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه آسي ميلان.

كما قدم الدولي الجزائري مردود في المستوى، ساهم من خلاله في فوز ناديه آسي ميلان، بهدف دون رد، ليعززو رصيدهم بثلاثة نقاط جديدة.

وعلق بن اسماعيل بن ناصر، على الفوز، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” قائلا: “عدنا بثلاثة نقاط جد مهمة”.