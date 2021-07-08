بن ناصر يستأنف التحضيرات مع ميلان ويرفع التحدي

استأنف النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” اليوم الخميس التحضيرات الصيفية مع فريقه ميلان الإيطالي تحسبا للموسم الجديد.

متوسط ميدان الخضر نشر صورتين من اليوم الأول له في قلعة “الميلانيلو” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق إسما الصورتين بعبارة:”موسم 2021-2022.. اليوم الأول..العودة بنفس الشغف والتصميم.. فورزا ميلان”.