بن ناصر يستذكر الشعوب المضطهدة في عيد الأضحى

استذكر لاعب الخضر، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، الشعوب المضطهدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنّأ الدولي الجزائري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الأمة الاسلامية. التي تحتفل اليوم بعيد الأضحى، متمنيا أن يكون هذا اليوم الخاص مليئا بالسعادة والسلام.

قبل أن يؤكد بن ناصر، بأنه يفكر في الأشخاص الذين يعانون من الوحدة، والفقراء والمرضى، إلى جانب المظلومين، الذين لا يستطيعون الاحتفال بهذا اليوم كما يحلو لهم.