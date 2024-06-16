بن ناصر يستذكر الشعوب المضطهدة في عيد الأضحى
بقلم محمد لمين صحراوي
استذكر لاعب الخضر، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، الشعوب المضطهدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وهنّأ الدولي الجزائري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الأمة الاسلامية. التي تحتفل اليوم بعيد الأضحى، متمنيا أن يكون هذا اليوم الخاص مليئا بالسعادة والسلام.
قبل أن يؤكد بن ناصر، بأنه يفكر في الأشخاص الذين يعانون من الوحدة، والفقراء والمرضى، إلى جانب المظلومين، الذين لا يستطيعون الاحتفال بهذا اليوم كما يحلو لهم.
Eid Mubarak à tous les musulmans, que ce jour spécial soit rempli de bonheur, de PAIX et de partage. 🫶🏽
Pensées aux personnes seules, démunies, malades et aux peuples opprimés qui ne peuvent pas fêter ce jour comme ils le souhaitent…
Taqabbal-Allâhu minnâ wa minkum 🤲🏽
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) June 16, 2024
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