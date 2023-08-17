بن ناصر يستعرض القميص الجديد لآسي ميلان

شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، في استعراض القميص الجديد لناديه آسي ميلان، تالخاص بالموسم الكروي 2023-2024.

ونشرت إدارة آسي ميلان الإيطالي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صور نجمها الجزائري بن ناصر، بالقميص الجديد للفريق.

كما أوضح النادي الإيطالي، بأن القميص الذي ارتداه الدولي الجزائري، باللونين البنفسجي، والأزرق السماوي، هو القميص الثالث للفريق.

وأعاد بن ناصر، نشر صورته بقميص الفريق، عبر حسابه الرسمي، معلقا: “ألوان مختلفة.. دائما ميلان”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يواصل تلقي العلاج، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، على أمل العودة في أقرب فرصة للمنافسة الرسمية رفقة الميلان.