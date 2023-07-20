بن ناصر يستعرض قميص الميلان الجديد للموسم المقبل

سجل الدولي الجزائري ومتوسط ميدان أيسي ميلان، إسماعيل بن ناصر، حضوره في تقديم القميص الثاني الذي سيخوض به الفريق مباريات الموسم الجديد.

ونشر نادي أيسي ميلان، عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، صور للاعبي الفريق أبرزهم بن ناصر بالقميص الجديد الثاني تحسبا للموسم الجديد.

ويعد هذا القميص الجديد لميلان، أبيض مخطط بالونين الأحمر والأسود على الجهة اليسرى، مستوحى من قميص موسم 2010.2011.

يجدر الإشارة، يتواجد دينامو وسط الميدان بن ناصر، في قطر للعلاج بمصحة أسبيتار، بعد الإصاية التي تعرض لها على مستوى الركبة نهاية الموسم الماضي.