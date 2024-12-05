بن ناصر يسجل عودته إلى “الميلانيلو” ويصرح:”عدت بعزيمة قوية” 

عاد متوسط الميدان الدولي الجزائري، ونجم أي سي ميلان، إسماعيل بن ناصر، إلى مركز تدريبات فريقه ميلان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أي سي ميلان، عبر منصة أنستغرام، فيديو لعودة بن ناصر إلى مركز تدريبات النادي “ميلانيلو”.

بعدما أكمل بنجاح برنامجه التأهيلي في مركز “أسبيتار” الاستشفائي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه الخطوة من بن ناصر بعد غياب طويل عن الملاعب نتيجة إصابة خطيرة على مستوى عضلة الساق. تعرض لها بتاريخ 20 أكتوبر المنصرم، تطلبت تدخلًا جراحيًا وبرنامجًا تأهيليًا مكثفًا.

وظهر نجم الخضر، إسماعيل بن ناصر، بمعنويات مرتفعة بعد عودته إلى مركز التدريبات “ميلانيلو”، وأظهر عزيمة كبيرة للعودة بقوة إلى المنافسات الرسمية.

وتمثل عودة بن ناصر إلى مركز تدريبات ميلان خطوة إيجابية للغاية بالنسبة له ولناديه وللمنتخب الوطني كذلك. إذ سيتابع اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقمين الطبي والفني لناديه. مع العمل تدريجيًا على استعادة لياقته البدنية الكاملة والاندماج في التدريبات الجماعية. خاصة وأن إسماعيل بن ناصر، يُعد من أبرز الركائز الأساسية في تشكيلة ميلان، لتميزه بالقدرة على تنظيم اللعب وتقديم التوازن بين الدفاع والهجوم.

وقد أثر غيابه بشكل كبير على أداء الفريق في الأشهر الماضية، وعودته المنتظرة ستشكل دفعاً قوياً لميلان، في منافسات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وصرّح بن ناصر بعد عودته إلى التدريبات: “وأخيرا.. بإمكاني التنقل إلى أي مكان في العالم، لكن لا يوجد مكان كالمنزل”.

وأضاف: “هذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أنتظره حاليا، ملعب سان سيرو، ومركز ميلانيلو، أجمل مكان في العالم”.

وختم بن ناصر حديثه: “عندما تكون العزيمة موجودة، أقوم بكل شيء أستطيع القيام به للعودة بقوة، وسأعود بقوة”.