بن ناصر يسقط في داربي ميلانو بطريقة دراماتيكية

تلقى سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” رفقة فريقه “ميلان” ضربة موجعة بخسارته داربي إيطاليا الكبير.

الروسونيري انهزم ضد غريمه ومُضيفه “إنتر ميلان” برباعية كاملة مقابل هدفين بملعب “جوزيبي مياتزا” لحساب الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

الداربي الكبير عرف مُشاركة متوسط ميدان الخضر أساسيا طيلة أطواره باصما على أداء في القمة خلال الشوط الأول قبل ان ينهار في الشوط الثاني.

زملاء “زلاتان” أنهوا الشوط الأول متفوقين بثنائية دون رد قبل ان يُسجل أشبال “كونتي” رباعية كاملة في الشوط الثاني.