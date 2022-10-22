بن ناصر يشارك في فوز ميلان المبهر في الكالتشيو

شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بشكل أساسي في فوز ميلان المبهر أمام نادي مونزا برباعية مقابل واحد، اليوم الأحد. مؤكدا على أنه ركيزة أساسية رفقة “الروسونيري”.

كما قدّم اسماعيل بن ناصر اداء مقبول، و جيّد على طول الخط في وسط الميدان، خلال اللقاء الذي جرى بملعب “جيوزيبي مياتزا” ضمن الجولة 15 من عمر الكالتشيو.

وتخلّص بن ناصر نهائيا من “انفلونزا” الذي كان يعاني منها، التي كدت أن تحرمه من الاحتفال بنتيجة اليوم الثقيلة.

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