بن ناصر يشارك لأول مرة مع الميلان بعد شفائه من فيروس كورونا

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر للمشاركة مع فريقه ميلان خلال المباراة الودية التي جمعته سهرة اليوم السبت بفريق بناتينايكوس اليوناني في إطار الإستعدادات الودية للفريقين، حيث فاز الفريق الإيطالي بثنائية مقابل هدف واحد.

وشارك بن ناصر بديلا لزميله البرتغالي رفاييل كونسيساو لياو في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، حيث كان فريق الميلان متقدما بثنائية نظيفة قبل أن يتمكن الفريق اليوناني من تقليص الفارق عند الدقيقة الـ77.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، غاب عن تدريبات فريقه آسي ميلان، منذ 31 جويلية الماضي، بعد اكتشاف اصابته بفيروس كورونا.