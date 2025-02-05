بن ناصر يشعل التحدي مع البي آس جي مؤكد استهدافه البطولة مع لوام
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، طموحه الكبير مع ناديه الجديد أولمبيك مارسيليا، مشعلا بذلك التحدي مع الغريم باريس سان جيرمان.
وصرح بن ناصر، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “التحاقي بأولمبيك مارسيليا، ليس الهدف منه الاكتفاء بالمركز الثاني، أو الثالث”.
كما أضاف: “باريس سان جيرمان، فريق جيد، لكمما بصدد بناء فريق قوي، والأمور ستصبح أفضل عندما يكتمل العمل”.
وأردف الدولي الجزائري: “عدة للمنافسة قبل شهر، خضت مباراة قبل ثلاثة أيام، وسأكون حاضرا مع الفريق يوم الأحد المقبل، وأنا هنا من أجل تحقيق الانتصارات”.
وتابع اسماعيل بن ناصر: “لدي رغبة كبيرة في اسعاد جمهور أولمبيك مارسيليا، خاصة بعد استقبالهم الحار لي”.
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