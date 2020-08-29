“بن ناصر” يشعل الصراع بين الريال والبياسجي

الرياضة
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“بن ناصر” يشعل الصراع بين الريال والبياسجي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت مصادر صحفية إيطالية اليوم السبت عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بخدمات “إسماعيل بن ناصر”.

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موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي كشف أن بن ناصر  ليس معروضًا للبيع حيث تعتبره إدارة الروسونيري ركيزة أساسية في النادي.

ونفى ذات المصدر وصول أي عروض رسمية لنجم الخضر مشيرًا في الوقت ذاته إلى استفسار البياسجي والفريق الملكي من خلال وسطاء عن إمكانية ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وختم المصدر أن بن ناصر سيبقى في ميلان حتى صيف 2021  لكن في الصيف المقبل من الممكن أن يرحل اللاعب مقابل 50 مليون أورو.


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