بن ناصر يشكر الجزائريين بعد تضامنهم معه

ردّ الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر جميل لاعبي الخضر والجمهور الجزائري الذي تواجد في ملعب عنابة.

وقال اسماعيل بن ناصر في منشوره له اليوم أثناء مباراة المنتخب الوطني و تونس “شكرا عنابة، شكرا بلادي، شكرا إخوتي”.

كما أشار بن ناصر إلى دعمه الكبير للمنتخب الوطني سيما وأنه وضع علم للمنتخب الوطني كـ “إيموجي”.

وكان لاعبو الخضر قد حملوا قميص متوسط ميدان ميلان، الذي وضع عليه صورته.

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