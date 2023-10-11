بن ناصر يشكر الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني على استقباله

شكر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الشيخ ورجل الأعمال فيصل بن قاسم ال ثاني على الاستقبال الممتاز له في المتحف التاريخي بقطر.

و استغل اسماعيل بن ناصر دعوة الشيخ بن قاسم ال ثاني على الدعوة للزيارة، أين تبادل معه أطراف الحديث و عدد من الأمور كما عرّفه، بما يمتاز به المتحف التاريخي.

ونشر بن ناصر، عدد من الصور له رفقة الشيخ القطري، وسط فرحة كبيرة من طرفه وهو الذي يستغل فترة النقاهة والعلاج بمركز “اسبيطار” في قطر.

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