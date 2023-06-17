بن ناصر يشكر مسؤولي ميلان بطريقته الخاصة

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة إثر عودته التدريجية إلى المشي والمران بالاعتماد على العكازات.

وقال اسماعيل بن ناصر في منشور له، اليوم السبت :”إنها لمسة ميلان” في إشارة إلى التكفّل به بطريقة جيّدة وتجهيزه شيئا فشيئا للتحديات المقبلة.

وكان فريق “الروسونوري” قد وضع طاقم طبي عالمي للتكفّل بـ “إسما” إلى جانب طبيب مختص في التغذية مؤخرا.

يذكر، ان متوسط ميدان الخضر اصيب في لقاء ميلان وإنتر الذي اندرج ضمن دوري أبطال أوروبا.

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