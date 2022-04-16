بن ناصر يصل لمئويته الأولى بقميص ميلان

وصل سهرة الجمعة النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لمئويته الأولى بقميص فريقه ميلان الايطالي.

وذلك بمناسبة مواجهة جنوة لحساب الجولة 33 من الدوري الإيطالي التي جرت بملعب سانسيرو بمدينة ميلانو وانتهت بهدفين دون رد لصالح ميلان.

كما عرفت هاته المواجهة مُشاركة النجم الدولي الجزائري، بن ناصر، أساسيا، قبل أن يُستبدل بابراهيم دياز في الدقيقة 86.

والتحق “إسما” بالروسونيري صيف 2019 بعد تألقه في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة الخضر.