بن ناصر يصل نابولي تحسبا لمباراة إياب رابطة الأبطال

حلّ الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة ناديه ميلان إلى مدينة نابولي تحسبا لمواجهة الفريق المحلي في إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتواجد “الدينامو” بن ناصر بأناقته المعهودة، في مدينة نابولي على الظفر بالنقاط الثلاث والتأهل رسميا إلى الدور المقبل من المنافسة الأوروبية.

وكان متوسط ميدان الخضر قد تألق بشكل لافت للانتباه في مباراة الذهاب، سيما وأنها سجّل الهدف الوحيد في المباراة.

ومن المنتظر، أن يتواجد بن ناصر في القائمة الأساسية في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.

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