بن ناصر يضرب موعدا لمحبيه وأنصار الخضر في قسنطينة

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، تحمسه الكبير للمباراة التحضيرية التي ستجمعهم أمسية اليوم الخميس، بمنتخب رواندا.

ونشر بن ناصر، هبر حسابه الرسمي على على منصة “X”، صورة له بقميص المنتخب الوطني، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.

وأرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “موعدنا في قسنطينة”، في اشاراة منه لموعد مباراة الخضر، ورواندا.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، منتخب رواندا، في مباراة تحضيرية، بملعب “الشهيد حملاوي”.