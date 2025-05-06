بن ناصر يضيع مواجهة لوهافر

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، يعاني من إصابة خفيفة على مستوى العضلة المقربة.

وذلك بعد خروجه بين شوطي مباراة فريقه أمام ليل، التي انتهت بالتعادل (1-1) مساء أول أمس الأحد.

وأجرى بن ناصر، البالغ من العمر 27 سنة، فحوصاً طبية بداية الأسبوع، أكدت معاناته من تمدد بسيط في العضلة المقربة. ما يجعل مشاركته في مباراة السبت المقبل أمام لوهافر مستبعدة، إلا في حال حدوث مفاجأة إيجابية.

وأوضح المصدر أن الطاقم الفني لنادي الجنوب الفرنسي يأمل استعادة خدمات الدولي الجزائري قبل الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي. المقررة يوم 17 ماي أمام نادي رين على أرضية ملعب فيلودروم. خاصة في ظل حاجة الفريق إلى كل ركائزه في سباق التأهل الأوروبي.