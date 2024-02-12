بن ناصر يطمئن أنصار ميلان ويضرب لهم موعدا في سان سيرو

ثمن الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، الفوز الأخير الذي حققه مع ناديه آسي ميلان، كما طمأن محبيه وانصار فريقه بخصوص جاهزيته.

وكتب بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: عقب فوزهم بهدف دون رد على حساب نابولي: “معا نحقق الانتصارات”.

كما أكد الدولي الجزائري، عدم معاناته من أي إصابة، مضيفا في تعليق آخر: “نلتقي في “سان سيرو” يوم الخميس المقبل”.

يذكر أن مدرب آسي ميلان، ستيفانو بيولي، أكد في آر تصريح له، بأن بن ناصر، لا يعاني من أي اصابة، وخروجه في الدقيقة الـ65 من مباراتهم أمام نابولي، عائد للإرهاق.