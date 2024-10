بن ناصر يطمئن بخصوص وضعه الصحي وعازم على العودة بقوة

طمأن متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، متابعيه، بخصوص وضعه الصحي. بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى ربلة ساقه اليمنى.

وذلك خلال حصة تدريبية للمنتخب الوطني بعد مواجهة غينيا الاستوائية، شهر سبتمبر الماضي، استدعت خضوعه لعملية جراحية. أبعدته عن الملاعب إلى غاية شهر جانفي المقبل.

ويواصل الدولي الجزائري عملية التأهيل بمركز “أسبيتار” الاستشفائي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر لاعب الخضر، بن ناصر، اليوم الأربعاء، في فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لمصحة “أسبيتار” عبر منصة “إكس”.

وخاطب نجم الروسونيري متابعيه وطمأنهم بالقول: “أنا هنا في مركز أسبيتار، للعمل بجد و إكمال عملية التعافي وكل الأمور على ما يرام”.

وأضاف بن ناصر موضحا لمتابعيه: “سنبقى على اتصال، ألقاكم قريبا على أرضية الملعب. شكرا لكم وعلى دعمكم المتواصل لي. سأعود بقوة وسنتحدث على أرضية الملعب فقط وداعا”.

. @acmilan star and Algerian national team player @IsmaelBennacer shares a look at his rehabilitation journey at Aspetar.

Progress is on the way!

💪⚽️ #ComebackStronger“@FAFAlgeria pic.twitter.com/X0D6GxgaRL

— Aspetar سبيتار (@Aspetar) October 30, 2024