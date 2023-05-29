بن ناصر يطمئن محبيه بخصوص وضعه الصحي

تحدث الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لأول مرة عن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، والعلاج الذي يخضع له، مطمئنا من خلال ذلك محبيه.

وقال بن ناصر، ردا على أحد أسئلة متابعيه عبر “تويتر” بخصوص وضعه الصحي: “العملية الجراحية التي خضعت لها كانت ناجحة”.

كما أضاف نجم فريق آسي ميلان: “لا يمكنني حاليا وضع قدمي على الأرض لمدة 6 أسابيع، مع ذلك أتمرن على الجزء العلوي من جسدي”.

وتابع اسماعيل بن ناصر، مخاطبا معجبيه: “سأحاول مقاسمتكم كل مرحلة من مراحل اعادة التأهيل”.