بن ناصر يطمئن محبّيه “سأراكم قريباً”

نشر اللاعب الدولي الجزائري، ولاعب وسط نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، يطمئن فيه محبيه حول حالته الصحية.

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ اضطرته للغياب عن المنافسات حتى شهر جانفي المقبل.

وظهر بن ناصر، المتواجد بمصحة “أسبيتار” القطرية، في الفيديو وهو يؤدي تدريبات فردية مؤكداً على تقدمه في مرحلة التأهيل.

وأرفق الفيديو بكلمات مشجعة قائلاً: “سأراكم قريباً”، وهو ما طمأن الجماهير المتابعة له، بشأن اقتراب عودة دينامو خط وسط الخضر والروسونيري إلى المنافسة في المستقبل القريب جداً.

ويأمل جمهور النادي الإيطالي وأنصار المنتخب الوطني عودة بن ناصر قريباً إلى الملاعب. خاصة أنه عانى من إصابة على مستوى الركبة قبل نهاية الموسم الماضي، وذلك خلال مواجهة نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا التي جمعت فريقه ميلان بجاره إنتر، وغاب على إثرها عن المنافسة لمدة ستة أشهر.