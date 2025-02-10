بن ناصر يعلق على أول ظهور رسمي له مع مارسيليا

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، سعادته وفخره الكبيرين، بخوضه أول مباراة مع ناديه الجديد أولمبيك مارسيليا.

وكتب بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عقب مباراتهم أمام فريق أنجي: “فخور بأول مباراة لي، ما زال الكثير لكتابته”.

وأكّد الدولي الجزائري، من خلال رسالته هذه، عزمه على ترك بصمته مع نادي الجنوب الفرنسي، خلال باقي مشوار الموسم الجاري.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، شارك أساسياً، أمس الأحد، معه ناديه أولمبيك مارسيليا، وساهم في فوزهم بثنائية نظيفة على مظيفهم نادي أنجي، لحساب الليغ1.