بن ناصر يعلق على إصابته الخطيرة

أبدى لاعب الخضر، ونادي أسي ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، تفاؤله بخصوص قدرته على تجاوز إصابته الخطيرة التي تعرض لها أمس الأحد.

وكان بن ناصر، قد غادر تربص المنتخب الوطني، قبل ساعات من سفرية “مونروفيا” تحسبا لملاقاة ليبيريا. في الجولة الـ 2 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بسبب الإصابة.

وبالرغم من أن الصحافة الايطالية، تحدثت عن إمكانية غيابه لـ 3 أشهر كاملة. إلا أن بن ناصر، أظهر جاهزيته من الناحية النفسية للعودة سريعا إلى الميادين.

وأطلق نجم النادي “اللومباردي” تغريدة على حسابه الشخصي. عبر منصة “إكس” مساء أمس، قال فيها: “الألم يمضي، والصمود يبقى.”