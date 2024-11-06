بن ناصر يعلق على فوز ناديه ميلان على ريال مدريد في دوري الأبطال

ثمّن الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، الفوز الذي حققه ناديه آسي ميلان، أمس الثلاثاء، على حساب ريال مدريد الاسباني، ضمن دوري الأبطال.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صورة احتفال زملائه اللاعبين، عقب فوزهم على ريال مدريد.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة، بتغريدة، علّق من خلالها على هذا الفوز، أين قال: “فخور بفريقي”.

يذكر أن آسي ميلان، فاز أمس الثلاثاء، بثلاثية كاملة، مقابل هدف واحد، على مضيفه ريال مدريد الاسباني، بملعب هذا الأخير. ضمن دوري أبطال أوروبا.