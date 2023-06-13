بن ناصر يعلن الحرب ضد إصابته “التصميم والانضباط والعمل”

أعلن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر حربا ضد إصابته التي تلقاها رفقة نادي ميلان خلال مواجهة انتر في رابطة الأبطال.

ونشر إسماعيل بن ناصر صور له وهو يصارع الإصابة في صالة تقوية العضلات، أين أخذ حصص تدريبية خاصة له، بعدما شرع في برنامج الشفاء الخاص.

وقال بن ناصر عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” اليوم “التصميم والانضباط والعمل”.

يذكر، آن متوسط ميدان الخضر غاب عن تربص الخضر الذي شرع فيه زملائه في المنتخب يوم أمس، بالمركز التقني بسيدي موسى.

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