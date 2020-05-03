بن ناصر يعود إلى التدريبات رفقة الميلان الجمعة المقبل

الرياضة
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بن ناصر يعود إلى التدريبات رفقة الميلان الجمعة المقبل
بقلم كريم.تيغرمت

سيكون الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على موعد مع استئناف التدريبات رفقة ناديه آسي ميلان، انطلاقا من الجمعة المقبل وسط اجراءات احترازية عالية.

كشفت تقارير ايطالية، عن عودة نادي أسي ميالن الإيطالي، إلى التدريبات، انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، وسط اجراءات احترازية عالية.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن بن ناصر، وزملائه في الفريق، سيخضعون يوم الخميس المقبل لاختبار فحص كورونا، قبل عودتهم للتدريبات.

وستجري تدريب نجوم الروسونيري، فردية، وفي ملاعب خارجية، بعيدا عن الصالات الرياضية، وغرف تغيير الملابس، كإجراء احترازي.

يذكر أنه تم توقيف جميع النشاطات الرياضية في ايطاليا، بما فيها الكالتشيو، منذ شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.


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