بن ناصر يعود إلى التدريبات مع دينامو زغرب

سجل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عودته إلى أجواء التدريبات مع ناديه دينامو زغرب، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فترة غياب دامت عدة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعود آخر مباراة خاضها بن ناصر، إلى 25 جانفي الماضي، حيث كان لاعب وسط المنتخب الوطني قد خضع لبرنامج علاجي مكثف من أجل التعافي بشكل كامل، قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للعودة تدريجيًا إلى العمل مع المجموعة.

وتعَدُّ هذه العودة خبرًا إيجابيًا للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان يترقب استعادة أحد أبرز عناصر خط الوسط في المنتخب، خاصة مع اقتراب المواعيد الدولية المقبلة والمباريات الودية المنتظرة.

ومن المرتقب أن يعمل الطاقم الفني لدينامو زغرب على إدماج بن ناصر تدريجيًا في التدريبات الجماعية. قبل منحه فرصة العودة إلى المنافسة الرسمية خلال المباريات القادمة، في حال تأكدت جاهزيته البدنية بشكل كامل.