بن ناصر يعود إلى تدريبات الميلان

تلقى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب أسي ميلان الإيطالي، الضوء الأخضر للعود إلى التدريبات الجماعية لناديه.

وأعلنت إدارة آسي ميلان، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن شفاء بن ناصر، من فيروس كورونا، وعودته إلى تدريبات الفريق.

ويأتي هذا، بعد خضوع الدولي الجزائري، لفحوصات جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، والتي جاءت نتائجها سلبية .

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، غاب عن تدريبات فريقه آسي ميلان، منذ 31 جويلية الماضي، بعد اكتشاف اصابته بفيروس كورونا.