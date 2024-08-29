بن ناصر يعود إلى تدريبات ميلان ويغلق باب التأويلات

استأنف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، التدريبات رفقة ناديه ميلان الإيطالي، ليغلق باب التأويلات التي أشارت إلى قرب مغادرته الفريق خلال الصيف الحالي.

وكان متوسط ميدان الخضر، قد غاب عن 3 حصص تدريبية لأسباب مجهولة.

و تنبأت وسائل إعلام إيطالية بإمكانية بقاء لاعب الخضر مع فريقه وعدم تغيير وجهته.

كما أكدت إمكانية مشاركة بن ناصر رفقة ناديه خلال مواجهة المضيف لاتسيو السبت القادم، ضمن الجولة الثالثة من البطولة الإيطالية.

للإشارة، سيكون بن ناصر ضمن كتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التي ستدخل تربصا استعداديا لمباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا.