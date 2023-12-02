بن ناصر يعود إلى مباريات ميلان الرسمية بعد غياب طويل
بقلم عزيز طالبي
عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى المنافسة الرسمية رفقة ناديه ميلان خلال مواجهة فريق فروسينوني في الدوري الإيطالي.
ودشن اسماعيل بن ناصر عودته إلى الملاعب، في خبر مفرح للإيطاليين و عشاق ميلان و بالأخص الجزائريين الذين انتظروا عودته بعد غياب دام 206 يوم.
ودخل بن ناصر بديلا في الدقيقة 79 من المباراة عندما كان فريقه فائز بثلاثية مقابل واحد.
🚨لحظة دخول اسماعيل بن ناصر وعودته للملاعب بعد غياب 7 أشهر 😍❤️ pic.twitter.com/qUs1TxHaGe
— أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) December 2, 2023
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