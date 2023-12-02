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الرياضة

بن ناصر يعود إلى مباريات ميلان الرسمية بعد غياب طويل

بقلم عزيز طالبي
بن ناصر يعود إلى مباريات ميلان الرسمية بعد غياب طويل
بن ناصر
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عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى المنافسة الرسمية رفقة ناديه ميلان خلال مواجهة فريق فروسينوني في الدوري الإيطالي.

ودشن اسماعيل بن ناصر عودته إلى الملاعب، في خبر مفرح للإيطاليين و عشاق ميلان و بالأخص الجزائريين الذين انتظروا عودته بعد غياب دام 206 يوم.

ودخل بن ناصر بديلا في الدقيقة 79 من المباراة عندما كان فريقه فائز بثلاثية مقابل واحد.

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