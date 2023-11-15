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الرياضة

بن ناصر يعود لتدريبات ميلان بعد غياب 6 أشهر

بقلم عزيز طالبي
بن ناصر يعود لتدريبات ميلان بعد غياب 6 أشهر
ناصر
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عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى أجواء التدريبات رفقة فريقه ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعد غياب طويل.

وشارك إسماعيل بن ناصر في التدريبات و في عملية الإحماء بشكل عادي جدا، وهو الآمر الذي يبشر بخير كبير للاعب.

و غاب بن ناصر عن المنافسة الرسمية لمدة دامت ستة أشهر كاملة، بسبب الإصابة التي تلقاها خلال مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

و من المتوقع أن يعود بن ناصر إلى جو المنافسة و المباريات حلال منتصف الشهر القادم وفقا لما صرح به، وهي العودة المتوقفة عل مدى شفائه من الإصابة.

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