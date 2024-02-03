بن ناصر يعود لقائمة آسي ميلان تحسبا لمواجهة فروسينوني

سيكون الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، على موعد اليوم السبت، للعودة إلى المنافسة مع ناديه آسي ميلان.

وكشفت إدارة آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، جاهزية بن ناصر، لمواجهة اليوم التي ستجمعهم بفريق فرويسنوني.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه، بعد غياب طويل، بالنظر لمشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وبعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، بفريق فروسينوني، تدخل ضمن الجولة الـ23 من الدوري الايطالي.