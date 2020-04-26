بن ناصر يعود للتدريبات يوم 4 ماي لكن بشروط !!

أعاد أمس الأحد الوزير الأول الإيطالي جوزيبي كونتي الأمل في نفوس عشاق كرة القدم الإيطالية وخصوصا اللاعبين الراغبين في استئناف الموسم.

الرجل الأول في الحكومة الإيطالية أكد عودة الرياضيين المحترفين للتدريبات بنسبة كبيرة يوم الرابع ماي المقبل.

وقال كونتي خلال ندوة صحفية:”الرياضيين المحترفين سيكون بامكانهم العودة لإجراء حصص تدريبية بداية من الرابع ماي المقبل لكن بشكل انفرادي وخلف أبواب مغلقة”.

وبعد هذا القرار سيكون بإمكان النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر العودة للتدريبات بمركز الميلانيلو في التاريخ المذكور سابقا.