بن ناصر يعود للتشكيلة الأساسية رفقة ميلان

يسجل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عودته اليوم السبت، للتشكيلة الأساسية لناديه آسي ميلان، في مواجهة سامبدوريا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي آسي ميلان، التشكيلة الأسياسية التي ستخوض هذه المواجهة، والتي تواجد ضمنها اسم بن ناصر.

تأتي عودة الدولي الجزائري، بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية لناديه لعدة أسابيع، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.