بن ناصر يعود للمشاركة مع الميلان بعد تعافيه من المرض

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر للمشاركة مع ميلان الإيطالي، خلال المباراة التي جمعته بنادي ساليرنيتانا في إطار الجولة الـ16 من الكالتشو.

وأشرك المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي اللاعب الجزائري “إسماعيل بن ناصر” مع بداية الشوط الثاني أين كان فريق الروسونيري متقدما بثنائية نظيفة.

وكان اللاعب إسماعيل بن ناصر، يعاني من إلتهاب على مستوى الأذن الداخلية، أجبره على البقاء خارج الخدمة، هذا الأسبوع.

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