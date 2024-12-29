بن ناصر يعود للمنافسة الرسمية ويشارك رفقة ميلان أمام روما

سجل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الأحد، عودته للمنافسة الرسمية مع ناديه آسي ميلان، بمناسبة المواجهة التي جمعتهم بالضيف نادي روما.

وبدأ بن ناصر، هذه المباراة، من على دكة البدلاء، قبل أن يسجل دخوله في الدقيقة الـ46، بديلا لزميله تيراتشيانو.

كما حظي الدولي الجزائري، بتحية كبير فور دخوله إلى أرضية الميدان، من أنصار ناديه آسي ميلان.

وأنهى اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، هذه المباراة التي جمعتهم بنادي روما، بالتعادل الايجابي، هدف في كل شبكة.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، غاب عن المنافسة الرسمية قرابة 5 أشهر، بسبب الاصابة التي كان يعاني منها.