بن ناصر يغادر إلى إيطاليا على كرسي متحرك !

غادر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أرض الوطن، نحو إيطاليا، على كرسي متحرك، ما يؤكد بأن إصابته أخطر مما كان متوقعا.

وأُعفي بن ناصر، من مواجهة الخضر وليبيريا. المقررة اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة صبيحة الأحد الماضي، في آخر حصة تدريبية للمنتخب، قبل السفر إلى “مونروفيا”.

وظهر لاعب أسي ميلان، الذي توقعت الصحافة الايطالية، غيابه لمدة تقارب 3 أشهر، بسبب الإصابة، وهو على كرسي متحرك، من مطار هواري بومدين بالعاصمة.

هذا ويرتقب أن يجري بن ناصر، فور وصوله إلى ميلان، فحوصات طبية معمقة. من أجل تحديد نوعية إصابته ومدة غيابه، على أمل أن لا تكون مماثلة. لتلك التي تلقاها ماي 2023، وأبعدته عن الميادين لـ 7 أشهر كاملة.