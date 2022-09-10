بن ناصر يغيب عن التشكيلة الأساسية لميلان في مواجهة سامبدوريا
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، مضيفهم سامبدوريا، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
وكشف الحساب الرسمي لنادي آسي ميلان على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بن ناصر.
كما فضل مدرب الميلان، اراحة لاعبه الدولي الجزائري، بابقائه على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.
وضمت التشكيلة الأساسية لآسي ميلان، والخاصة بهذه المباراة كل من:
📋 Team news for #SampdoriaMilan.
2️⃣ changes from the side that started in the derby 🤓 #SempreMilan @Sorare pic.twitter.com/hDrI3GZczX
— AC Milan (@acmilan) September 10, 2022
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