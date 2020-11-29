بن ناصر يغيب عن تشكيلة الميلان في مواجهة فيورنتينا

سيغيب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن تشكيلة فريقه آسي ميلان، خلال المباراة التي ستجمعهم اليوم الأحد بنادي فيورنتينا.

وكشف إذارة آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن القائمة المسعة المعنية بهذه المباراة، والتي غاب عنها إسم بن ناصر.

ويعود غياب الدولي الجزائري، عن تشكيلة ناديه في هذه المباراة، بسبب معاناته من إصابة، أين فضل المدرب إراحته، وعدم المغامرة بصحته.

وسيترك غياب اسماعيل بن ناصر، فراغا كبيرا في تشكيلة الميلان، خلال هذه المباراة، بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه في وسط الميدان.