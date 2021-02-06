بن ناصر يغيب عن قائمة الميلان في مواجهة كروتوني

غاب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن القائمة الموسعة لنادي آسي ملان، والمعنية بمواجهة نادي كروتوني، ضمن الدوري الإيطالي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ميلان، على “تويتر”، القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بهذه الواجهة، والتي غاب عنها اسم بن ناصر.

ويعود غياب الدولي الجزائري، عن هذه المواجهة بسبب معاناته من زكام حاد، ما أجبر مدربه بويولي، على إراحته لضمان جاهزيته في قادم المباريات.