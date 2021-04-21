بن ناصر يغيب عن مواجهة ساسولو

الرياضة
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بن ناصر يغيب عن مواجهة ساسولو
بقلم كريم.تيغرمت

سيغيب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن المواجهة التي ستجمع فريقه آسي ميلان، أمسية اليوم الأربعاء، بنادي ساسولو.

وكشفت إدراة آسي ميلان الإيطالي، عن القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بمواجهة ساسولو، والتي شهدت غايب اسم بن ناصر.

ويرجع غياب الدولي الجزائري عن قائمة ناديه، بالنظر للآلام التي شعر بها، عقب مشاركته في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بجنوى.

يذكر أن آسي ميلان، يستضيف، أمسية اليوم، على ملعبه “سان سيرو”، نادي ساسولو، لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.


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