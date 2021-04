بن ناصر يغيب عن مواجهة ساسولو

وكشفت إدراة آسي ميلان الإيطالي، عن القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بمواجهة ساسولو، والتي شهدت غايب اسم بن ناصر.

ويرجع غياب الدولي الجزائري عن قائمة ناديه، بالنظر للآلام التي شعر بها، عقب مشاركته في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بجنوى.

يذكر أن آسي ميلان، يستضيف، أمسية اليوم، على ملعبه “سان سيرو”، نادي ساسولو، لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

The squad for tonight's match: Calabria is back! 📋

I convocati per #MilanSassuolo: bentornato Davide! 📋#SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/Q4qnUlftnb

— AC Milan (@acmilan) April 21, 2021