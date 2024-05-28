بن ناصر يغيب عن مواجهة ميلان و روما لهذا السبب

سيغيب متوسط الميدان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن مواجهة فريقه ميلان أمام روما الودية، التي ستلعب بتاريخ 31 ماي الجاري.

بمدينة بيرث الأسترالية، تكريما للاعب أجوستينو دي بارتولومي، في الذكرى الثلاثين لرحيله.

وحسب موقع “milannews.it” المهتم بشؤون “الروسونيري، فإن متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، سيغيب عن هذه المواجهة، بعد إعفائه من طرف المدرب المؤقت بونيرا، والذي إكتفى بالاستدعاء لاعبي خط الوسط: عدلي، لوفتوس تشيك، موسى، بوبيجا، رايندرز، زيرولي لخوض هذه المواجهة.

وجاء إعفاء المدرب المؤقت لميلان بونيرا للاعبه بن ناصر، من هذه المواجهة، بسبب إلتحاق اللاعب المنتظر بتربص المنتخب الوطني لشهر جوان، والذي ستتخلله مواجهتي غينيا وأوغندا بتاريخ 6 و 10 جوان في إطار تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السابعة.