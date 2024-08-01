بن ناصر يفوز رفقة الميلان على الريال ويثني على أداء فريقه

ساهم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، في الفوز الذي حققه ناديه آسي ميلان، فجر اليوم الخميس، في المواجهة التي جمعتهم بريال مدريد.

وشارك اسماعيل بن ناصر أساسيا، ضمن تشكيلة فريقه آسي ميلان، في هذه المواجهة الودية التحضيرية، أمام ريال مدريد، والتي جرت بأمريكا.

وعلق الدولي الجزائري على هذا الفوز، وآداء فريقه، من خلال حسابه على منصة “X”، أين كتب: “جدية، ثقة، وعزيمة.. الاستمرار على هذا المنوال”.

وأرفق اسماعيل بن ناصر، هذا التعليق، بصور له من مشاركته في هذا اللقاء الودي التحضيري، الذي انتهى لصالح آسي ميلان بنتيجة (1-0)، على حساب ريال مدريد.