بن ناصر يقترب من العودة إلى “الكالتشيو”

شرع نادي فيورنتينا الإيطالي في التحرك بشكل فعلي للتعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر. لاعب نادي ميلان الايطالي المعار إلى أولمبيك مارسيليا.

>وبحسب المعلومات التي أوردها موقع “la viola” المقرب من نادي فيورنتينا، اليوم الخميس، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب مباشر من المدرب ستيفانو بيولي، الذي سيرسّم التحاقه بالعارضة الفنية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة، وهو الذي يعرف قدرات متوسط ميدان الخُضر جيدًا، بالنظر إلى أنه أشرف عليه سابقًا في نادي ميلان.

>ويمتد عقد بن ناصر مع ميلان حتى سنة 2027، وقد لا يكون متاحًا بسهولة، خاصة في ظل قيمته السوقية المرتفعة واهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته. لكن فيورنتينا يراهن على العلاقة القوية بين اللاعب والمدرب بيولي. إضافة إلى مشروع النادي الطموح، من أجل إقناعه بخوض تجربة جديدة في ملعب أرتيميو فرانكي.

ولا يستبعد أن تدخل إدارة “الفيولا” في مفاوضات رسمية مع إدارة ميلان خلال الأيام المقبلة. خصوصًا في حال أبدى اللاعب رغبة في تغيير الأجواء بعد سنوات قضاها في ملعب “سان سيرو”.