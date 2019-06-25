“بن ناصر” يقترب من العودة الى فرنسا!

يقترب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر من العودة لفرنسا، وذلك وفقا لما كشفت عنه موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي مؤخرا.

وتفاوض وكيل أعمال مُتوسط الميدان الصاعد مع مُسيري “أولمبيك ليون” في الفترة الماضية، وحدد شروطه للإنتقال لصفوف هذا الأخير مُستقبلا.

وأشار ذات المصدر بأن مصير اللاعب يبقى بيد إدارة “إمبولي”، حيث أنها تمتلك عقده الى غاية جوان من سنة 2021.

وأكدت “ليكيب” منذ أسابيع مضت بأن إنتقال القائد السابق لرديف “آرسنال”، يبقى بيد البرازيلي “سيلفينيو” ومواطنه “جونينيو” المُدربان الجديدان لـ”لوال”.