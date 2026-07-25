بن ناصر يقترب من الغرافة القطري

يستعد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي الغرافة القطري للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بات على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، بعدما توصل إلى اتفاق للانضمام إلى نادي الغرافة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد رومانو أن لاعب وسط المنتخب الجزائري سيغادر نادي ميلان الإيطالي عبر فسخ عقده بالتراضي، قبل الانتقال إلى الغرافة في صفقة انتقال حر، مشيراً إلى أن اتفاقاً شفهياً تم التوصل إليه بين جميع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة صعبة عاشها بن ناصر مع “الروسونيري”، حيث أثرت الإصابات المتكررة على استمراريته داخل الفريق، ليصبح خارج الحسابات الفنية ويفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.