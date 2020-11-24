بن ناصر يقترب من رقم مهم مع الميلان

يقترب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من تحقيق رقم مُهم بالنسبة له رفقة ناديه إسي ميلان، في حالة مُشاركته أمام ليل، بعد غد الخميس.

وسيصل متوسط الميدان، لمُباراته رقم 50 رفقة “الروسونيري”، إن قرر مدربه ستيفانو بيولي، الدفع به خلال السفرية الى فرنسا.

ويُوضح هذا الرقم، بأن اليساري الصاعد، تمكن من فرض نفسه سريعا مع العملاق الإيطالي، وهو الذي إلتحق به صيف 2019 فقط.

ويُصنف أفضل لاعب في الكان الأخيرة، كواحد من أهم العناصر في صفوف الشياطين الحمر، رغم صغر سنه “22 عام”.

ويُقدم خريج مدرسة آرل آفينيون، عروضا قوية منذ بداية الموسم الجديد، ونال إعتراف أساطير إيطاليا وعلى رأسهم باريزي وبيرغومي.