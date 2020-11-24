بن ناصر يقترب من رقم مهم مع الميلان

الرياضة
  • -
  • 0
بن ناصر يقترب من رقم مهم مع الميلان
بقلم إسماعيل عشاش

يقترب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من تحقيق رقم مُهم بالنسبة له رفقة ناديه إسي ميلان، في حالة مُشاركته أمام ليل، بعد غد الخميس.

وسيصل متوسط الميدان، لمُباراته رقم 50 رفقة “الروسونيري”، إن قرر مدربه ستيفانو بيولي، الدفع به خلال السفرية الى فرنسا.

ويُوضح هذا الرقم، بأن اليساري الصاعد، تمكن من فرض نفسه سريعا مع العملاق الإيطالي، وهو الذي إلتحق به صيف 2019 فقط.

ويُصنف أفضل لاعب في الكان الأخيرة، كواحد من أهم العناصر في صفوف الشياطين الحمر، رغم صغر سنه “22 عام”.

ويُقدم خريج مدرسة آرل آفينيون، عروضا قوية منذ بداية الموسم الجديد، ونال إعتراف أساطير إيطاليا وعلى رأسهم باريزي وبيرغومي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=925596

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com