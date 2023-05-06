بن ناصر يقترب من ضمان مركز مؤهل لرابطة الأبطال الموسم المقبل

قاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، فريقه أيسي ميلان، للفوز ضد الخصم لازيو، برسم الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

في المواجهة التي إنتهت بهدفين لصفر، لصالح الروسونيري، والتي عرفت إفتتاح لاعب الخضر باب التسجيل في المواجهة في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

بعد تمريرة حاسمة، من المهاجم الفرنسي، جيرو، وأضاف الظهير ثياو هيرنانديز، الهدف الثاني، بطريقة أقل ما يمكن القول عليها أنها جميلة.

ونال لاعب الخضر بن ناصر، علامة 9.2 في المواجهة، بعد الأداء الجيد الذي قدمه طيلة التسعين الدقيقة خلال المواجهة، على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

ولمس بن ناصر 58 مرة الكرة، وقدم 43 تمريرة، منها 38 تمريرة ناجحة، وتمكن من الفوز بستة صراعات ثنائية من أصل عشر صراعات على الكرة.

وبهذا الفوز، رفع الميلان رصيده للنقطة 61 من أصل 34 مواجهة في الكالتشية الإيطالي، في المركز الرابع

في إنتظار إستكمال باقي المواجهات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.