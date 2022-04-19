بن ناصر يقصى رفقة الميلان من كأس إيطاليا على يد الإنتر

انهزم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، رفقة ناديه آسي ميلان، اليوم الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، في مواجهة انتر ميلان.

ودخل بن ناصر، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الميلان، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن نصف نهائي كأس ايطاليا.

كما تمكن لاعب الخضر من تسجيل هدف على الانتر، إلا أن حكم المباراة قرر عدم احتسابه بداعي وجود مخالفة.

وفي الدقيقة الـ73 من عمر المباراة، غادر بن ناصر، أرضية الميدان، تاركا مكانه لزميله كرونيتش.

وبهذا أقصى اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، من كأس ايطاليا وفي الدور الصف نهائي، ليتأهل الإنتر للنهائي.